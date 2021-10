V epidemiji tveganje za razvoj duševnih težav predvsem pri mlajših in ženskah

Ljubljana, 7. oktobra - Raziskave po svetu kažejo, da je epidemija bolj prizadela duševno zdravje določenih skupin, zlasti mlajših, žensk, tistih, ki so jih doletele velike spremembe in ki so bili že zdravljeni zaradi duševnih motenj. Tudi raziskava ljubljanske psihiatrične klinike je pokazala na večje tveganje za stres, tesnobnost in depresijo pri ženskah in mlajših.