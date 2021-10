V veljavi popravki zakonodaje za večjo zaščito vlagateljev

Ljubljana, 21. oktobra - Z današnjim dnem začenjajo veljati nekatere manjše spremembe dveh zakonov s področja investicijskih skladov. Cilj obeh, to je novele zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov in novele zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, je večja konkurenčnost in boljša zaščita vlagateljev.