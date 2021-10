V javni obravnavi osnutek operativnega programa varstva pred hrupom

Ljubljana, 7. oktobra - Ministrstvo za okolje in prostor je dalo v javno obravnavo osnutek operativnega programa varstva pred hrupom. Ta naj bi izboljšal kakovost življenja ljudi, ki živijo na območjih s prometom najbolj obremenjenih železniških prog in cest, ter s tem zmanjšal število prebivalcev, ki so obremenjeni s hrupom. Javna obravnava bo potekala do 8. novembra.