Novomeški policisti razkrinkali dvojico, ki je kradla drage parfume

Novo mesto, 7. oktobra - Novomeški policisti so uspešno izsledili dvojico moških, ki je v različnih prodajalnah v Sloveniji kradla parfume višjega cenovnega razreda in druge izdelke. Dvojico so prijeli na območju Ljubljane, novomeška preiskovalna sodnica pa je zanju odredila pripor, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.