Iščejo roparja trafike v Mostah

Ljubljana, 7. oktobra - Ljubljanske policiste so v sredo okoli 17.30 obvestili o ropu trafike na območju Most. Za zdaj še neznani storilec je pristopil do trafike, zagrozil prodajalki in od nje zahteval denar. Z nekaj sto evri je s kraja pobegnil. Policisti iščejo moškega, starega okoli 20 let, oblečenega v črna oblačila, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.