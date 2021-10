Avgust letošnji mesec z največ rojenimi in najmanj umrlimi

Ljubljana, 7. oktobra - Avgust je bil letošnji mesec z najvišjim številom živorojenih in z najnižjim številom umrlih, kažejo začasni podatki republiškega statističnega urada (Surs). V avgustu se je rodilo 1755 otrok, 1503 prebivalci pa so v tem mesecu umrli. V avgustu je umrlo za 4,1 odstotka prebivalcev manj kot povprečno v istem obdobju med letoma 2015 in 2019.