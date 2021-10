Tedenski pregled - Slovenija od 8. do 14. 10.

Ljubljana, 15. oktobra - Slovenijo je obiskala misija Evropskega parlamenta, s katero se premier Janša ni želel srečati, pospremil pa jo je z žaljivimi tviti, ki so sprožili kritičen odziv Bruslja in diplomatski spor z Nizozemsko. Rastejo cene energentov, zaostrene razmere na trgu pa se kažejo tudi v napovedanih odpuščanjih pri družbah, kot sta Revoz in Hit.