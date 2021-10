Ljubljanska borza: Dopoldne v osredju Petrolove delnice

Ljubljana, 7. oktobra - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi pridobil 0,10 odstotka. Nad gladino so indeks potisnile delnice Petrola in Luke Koper. Večina blue chipov je ostala na izhodiščni ravni, cenijo pa se delnice Zavarovalnice Triglav. Največ zanimanja je za Petrolove delnice, s katerimi so doslej opravili največ poslov.