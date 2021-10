Najvišja rast cen stanovanjskih nepremičnin v območju evra in EU v skoraj 15 letih

Luxembourg, 7. oktobra - Cene stanovanjskih nepremičnin v območju evra in EU so se v drugem četrtletju letos glede na enako lansko obdobje zvišale. V območju evra so šle navzgor za 6,8 odstotka, v EU pa za 7,3 odstotka. To je največji letni porast cen v območju evra po zadnjem četrtletju 2006 in največji v EU po tretjem četrtletju 2007.