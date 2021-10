V sredo potrdili 968 okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 7. oktobra - V sredo so v Sloveniji opravili 5336 PCR-testov in z njimi potrdili 968 okužb z novim koronavirusom, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Delež pozitivnih testov je znašal 18,1 odstotka. V bolnišnicah po podatkih vlade zdravijo 413 covidnih bolnikov, 114 jih potrebuje intenzivno zdravljenje. V sredo so umrle tri osebe.