Na uvodnem delu virtualne mednarodne konference o prenosu tehnologij govorci poudarili pomembnost razvoja in napredka

Ljubljana, 7. oktobra - V uvodnem delu današnje virtualne mednarodne konference o prenosu tehnologij, ki ga organizira center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu Jožef Stefan (IJS), so govorci poudarili predvsem pomen razvoja in napredka v Sloveniji. Izpostavili so tudi nujnost tako mednarodnih kot državnih investicij v inovacije.