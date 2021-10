Nemčija repatriirala ženske in otroke, povezane z IS

Berlin, 7. oktobra - Nemčija je iz severne Sirije repatriirala osem žensk, ki naj bi se pridružile skrajni teroristični skupini Islamska država (IS), in 23 otrok, je ponoči sporočilo nemško zunanje ministrstvo. Gre za največjo tovrstno repatriacijo po letu 2019. V skupni operaciji z Nemčijo je sosednja Danska domov pripeljala tri ženske in 14 otrok, povezanih z IS.