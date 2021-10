Drugačna ureditev nezdružljivosti funkcij brez podpore mandatno-volilne komisije

Ljubljana, 7. oktobra - Mandatno-volilna komisija ni podprla predlagane novele zakona o poslancih, s katero naj bi zakon uskladili z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije na področju nezdružljivosti. Nepovezani poslanci, ki so predlagali novelo, so med drugim želeli črtati možnost prenehanja poslanskega mandata, za kršitve pa predpisati odvzem poslanske plače.