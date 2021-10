Luka Dončić: Moj cilj je osvojitev naslova prvaka

New York, 7. oktobra - Slovenski košarkarski zvezdnik lige NBA Luka Dončić je po prvi pripravljalni tekmi; Dallas Mavericks so s 111:101 premagali Utah Jazz, za spletno stran lige spregovoril o načrtih in ciljih za novo sezono, ki se bo začela 19. oktobra. "Moj cilj je vedno isti. Moj cilj je osvojiti naslov prvaka," je med drugim v pogovoru za nba.com dejal Dončić.