V Novem mestu konferenca o slovenski podjetnosti in mednarodnem povezovanju lokalnega podjetništva

Novo mesto, 7. oktobra - V Novem mestu se je v sredo začela dvodnevna poslovna konferenca Slovenska podjetnost kroži prek meja - Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva. Namenjena je izmenjavi dobrih primerov in mreženju podjetnikov iz Slovenije, zamejstva in sveta. Pripravila sta jo vladni urad za Slovence in Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine.