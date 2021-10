Zaradi suma nezakonitega odlaganja komunalnega blata ovadenih devet oseb

Ljubljana, 7. oktobra - Celjski kriminalisti so zaradi suma storitve kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja kazensko ovadili devet oseb. Gre za primere onesnaženja okolja, ko naj bi vozniki tovornjakov na štiri zemljišča v Vodulah pri Dramljah, industrijski coni v Šentjurju, Jerčinu in Spodnjem Grušovju nezakonito odložili več kot 500 ton komunalnega blata.