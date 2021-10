Cene nafte po sredinih rekordih navzdol

Singapur, 7. oktobra - Cene nafte so se, potem ko so se v sredo zvišale na najvišje vrednosti v nekaj letih, danes občutno znižale. Navzdol so jih potisnile tudi izjave ruskega predsednika Vladimirja Putina glede rekordnih dobav plina v Evropo. Dodatno so jih navzdol potisnili podatki o manjših zalogah v ZDA.