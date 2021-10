Azijske borze v zelenem

Tokio, 7. oktobra - Azijske borze so se danes prvič ta teden obarvale v zeleno. Vlagatelje je spodbudila dvodnevna rast borznih indeksov na ameriškem Wall Streetu. Pozitivno vzdušje vzbujata zaupanje, da bo ameriškim kongresnikom uspelo doseči dogovor o zvišanju meje dolga, in padec cen energentov, na račun katerega so se zmanjšali strahovi o krepitvi inflacije.