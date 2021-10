Vreme: Oblačno in deževno

Ljubljana, 7. oktobra - Danes bo oblačno in deževno, najmanj dežja bo na Primorskem. Pihal bo okrepljen severni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo oblačno. Do jutra bo dež oslabel in čez dan ponehal, v jugovzhodnih krajih šele popoldne. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Opozorilo: Do petka popoldne bodo na izpostavljenih legah sunki burje na Primorskem dosegali hitrost med 100 in 120 kilometrov na uro. Danes dopoldne bo tudi v krajih nad okoli 700 metri nadmorske višine v vzhodni Sloveniji severovzhodni veter pihal s hitrostjo okoli 70 kilometrov na uro.

Obeti: V soboto bo deloma jasno. Na Primorskem bo pihala večinoma zmerna burja, ponekod v notranjosti Slovenije pa severovzhodnik.

V nedeljo čez dan se bo od vzhoda pooblačilo, a bo večinoma suho.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je ciklon z vremensko fronto. K nam od vzhoda doteka hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo deževno, hladno in vetrovno. V krajih zahodno od nas bo dežja malo. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna do močna burja.

V petek bo pretežno oblačno. Deževalo bo predvsem na Hrvaškem, v Istri bo večinoma suho. Ob severnem Jadranu bo pihala močna burja.

Biovreme: Vremenske razmere bodo obremenilne za veliko ljudi. V petek čez dan bo vremenska obremenitev popustila.