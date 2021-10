Na regionalni cesti Žaga-Kobarid je promet oviran zaradi vej in kamenja na vozišču.

Na štajerski avtocesti je med priključkoma Celje/zahod in Žalec proti Ljubljani promet oviran zaradi okvare vozila.

Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem.

Zaradi burje je na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

Veter ovira promet tudi na Primorskem med Srminom in Kastelcem.

Na mejnem prehodu Gruškovje čakajo tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo eno uro.

Na primorski avtocesti bo danes ponoči po 21. uri zaprta avtocesta med razcepom Srmin in priključkom Kozina proti Ljubljani. Obvoz bo možen po vzporedni regionalni cesti Dekani-Črni Kal-Kozina. Med 23. in 3. uro zjutraj bodo možni izredni prevozi tovorov večjih dimenzij, avtocesta pa bo za ves promet ponovno odprta ob 5. uri zjutraj.

Med razcepom Srmin in priključkom Kozina promet poteka v obe smeri po enem pasu. Priključek Kastelec je zaprt v obe smeri, obvoz je preko priključkov Črni Kal in Kozina.

Na priključku Vrhnika je zaprt izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec.

Med Gabrkom in Fernetiči je zaprt priključek Sežana/vzhod iz smeri Italije proti Gabrku.

Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Brežice iz smeri Ljubljane proti Obrežju.

Na pomurski avtocesti je zaprt priključek Vučja vas iz smeri Maribora proti Lendavi.

Do 18. oktobra bo med 8. in 16. uro zaprta regionalna cesta Kamnik-Vransko na odseku Šmartno-Laze.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si