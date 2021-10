Drugi zmagi za Novo KBM Branik in Sip Šempeter

Ljubljana, 6. oktobra - Odbojkarice so odigrale nepopoln 2. krog državnega prvenstva. Do drugih zmag so se dokopale igrale Nove KBM Branika, ki so s 3:0 v gosteh premagale Ankaran, in Sip Šempetra, ta je bil s 3:2 prav tako v gosteh boljši od ATK Grosupljega. Prve točke pa je vknjižil Krim, tudi on je bil uspešen v gosteh, s 3:1 je premagal Luko Koper.