Španski nogometaši prvi finalisti lige narodov

Milano, 6. oktobra - Nogometaši Španije so v polfinalu lige narodov v Milanu premagali evropske prvake Italijane z 2:1 (2:0) in se jim tako oddolžili za poraz v polfinalu letošnjega evropskega prvenstva. V finalu se bodo pomerili z zmagovalcem drugega polfinala, v katerem se bosta v četrtek v Torinu srečala Belgija in Francija.