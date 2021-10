Newyorške borze končale v zelenem

New York, 6. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem, potem ko so bili večji del trgovanja v rdečem. Ponovno so se dvignili, ko so republikanci v kongresu ponudili kompromis o dvigu meje ameriškega dolga. To je sicer začasna odprava težav, saj bo vlada do decembra morala najti nove rešitve, poroča francoska tiskovna agencija AFP.