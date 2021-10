Sindikat policistov za preiskavo ukazov policistom na torkovih protestih

Ljubljana, 6. oktobra - V Sindikatu policistov Slovenije se zaradi številnih vprašanj zaposlenih na policiji in javnosti zavzemajo za preiskavo ukazov vodstva policije na torkovem protestu. Varuha človekovih pravic zato pozivajo, da nemudoma uvede neodvisno preiskavo, ki bo prikazala strokovnost in zakonitost ukazov nadrejenih, so zapisali v sporočilu za javnost.