Odbor DZ podprl predlog novele zakona o organiziranosti in delu v policiji

Ljubljana, 6. oktobra - V nadaljevanju današnje seje je odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo podprl predlog novele zakona o organiziranosti in delu v policiji. Ta zagotavlja boljšo organiziranost in delovanje policije, so prepričani predlagatelji. V opoziciji novele niso podprli, saj ocenjujejo, da odpira vrata političnemu vmešavanju v policijo.