Evropski parlament za enakopravno partnerstvo z ZDA pri reševanju globalnih izzivov

Strasbourg, 6. oktobra - Evropski parlament je danes z veliko večino sprejel resolucijo, ki zagovarja strateško avtonomijo EU in poziva k boljšemu usklajevanju med EU in ZDA glede Kitajske, da bi se izognili napetostim. Evropski poslanci so v resoluciji o prihodnjih odnosih med EU in ZDA pozdravili tudi ustanovno sejo Sveta za trgovino in tehnologijo med EU in ZDA.