Protestna ljudska skupščina vlado znova pozvala k odstopu, opozicijo pa k vložitvi interpelacije

Ljubljana, 6. oktobra - V Protestni ljudski skupščini menijo, da so šle stvari predaleč in da je vlada na sredinih protestih uporabila prekomerno silo, zato so na današnji novinarski konferenci vlado vnovič pozvali k odstopu. Predsednica Sindikata Mladi plus Tea Jarc v nasprotnem primeru nagovarja opozicijo, naj zoper vlado vloži interpelacijo.