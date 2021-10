Na Primorskem bodo sunki burje dosegali hitrost med 100 in 120 kilometrov na uro

Ljubljana, 6. oktobra - Na Primorskem bodo sunki burje na izpostavljenih legah od okoli polnoči do petka zjutraj dosegali hitrost med 100 in 120 kilometrov na uro, napovedujejo na Agenciji za okolje. Tudi v krajih nad okoli 700 metri nadmorske višine v vzhodni Sloveniji bo ponoči in v četrtek dopoldne severovzhodni veter pihal s hitrostjo okoli 70 kilometrov na uro.