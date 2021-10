Pahor sprejel pobudo za pripravo mednarodne konference o strpnosti

Ljubljana, 6. oktobra - Predsednik republike Borut Pahor je sprejel pobudo za pripravo mednarodne konference o strpnosti, ki bi jo spomladi priredil v sodelovanju s SAZU in Evropsko akademijo znanosti EASA. Pobudo so podali častni predsednik Evropske akademije znanosti in umetnosti Felix Unger, predsednik SAZU Peter Štih in predsednik Alma Mater Europaea Ludvik Toplak.