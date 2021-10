Evropske borze v rdečem; nafta cenejša, evro šibkejši

London/Frankfurt/Pariz, 6. oktobra - Indeksi na evropskih borzah so danes padli pod gladino. Vlagatelje skrbi visoka rast cen plina, ki so danes dosegle rekordne ravni. Potem ko so v preteklih dneh krepko poskočile tudi cene nafte, so te danes padle za nekaj manj kot dva odstotka. Evro je v primerjavi z dolarjem padel.