Vrh EU za evropsko perspektivo Zahodnega Balkana ter okrepitev vloge EU v svetu

Brdo pri Kranju, 6. oktobra - Voditelji članic EU in držav Zahodnega Balkana so danes na Brdu potrdili evropsko perspektivo regije in zavezanost širitvenemu procesu, a bistvenih premikov za države regije ni bilo. Na delovni večerji v torek so se evropski voditelji strinjali, da mora unija okrepiti zmožnost avtonomnega delovanja, da bo učinkovitejša na mednarodnem prizorišču.