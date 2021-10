Slovenska podjetja v Turčiji o novih poslovnih priložnostih

Ljubljana, 6. oktobra - Iz Turčije se je s poslovnega obiska nedavno vrnila 19-članska delegacija slovenskih gospodarstvenikov in institucij. Člani delegacije so se udeležili investicijske poslovne konference, obiskali več turških podjetij in izvedli bilateralne pogovore s turškimi podjetji, so sporočili iz agencije Spirit Slovenija.