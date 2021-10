Cigler Kralj ob tednu otroka opozarja na vplive epidemije na otroke

Ljubljana, 6. oktobra - Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj v poslanici ob tednu otroka opozarja na vplive epidemije na življenja otrok. "Otroci so skupina prebivalstva, ki je od drugih skupin povprečno manj izpostavljena covidu-19, kar pa še ne pomeni, da so zaradi ukrepov za zajezitev epidemije manj ranljivi," navaja minister.