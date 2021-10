Ministrstvo za pravosodje: Nekatera priporočila Greca že upoštevana v zakonodaji

Ljubljana, 6. oktobra - Ministrstvo za pravosodje je v odzivu ob ugotovitvah Greca, da Slovenija ni zadovoljivo izpolnila priporočil s področja preprečevanja korupcije pojasnilo, da so večino priporočil Greco naslovili z novelo zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Poročilo je bilo namreč pripravljeno preden je DZ sprejel novelo omenjenega zakona, so pojasnili.