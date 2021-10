Henrik Neubauer poskrbel za knjigo o svetovni zgodovini plesa v slovenščini

Ljubljana, 6. oktobra - V Ljubljani so danes predstavili knjigo staroste slovenskega baleta in raziskovalca zgodovine plesa Henrika Neubauerja z naslovom Svetovna zgodovina plesa. Kot je Neubauer dejal za STA, je zamisel za delo, ki je izšlo že lani, a ga zaradi epidemije niso mogli predstaviti, že dolgo nosil v sebi, ob čemer se je zavedal, da to zelo odgovorna naloga.