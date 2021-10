Evropski poslanci v luči Pandorinih dokumentov pričakujejo odločnejše ukrepanje proti davčnim utajam

Strasbourg/Bruselj, 6. oktobra - Evropski poslanci so bili v današnji razpravi o najnovejših razkritjih v Pandorinih dokumentih kritični do Evropske komisije in držav članic, od katerih pričakujejo odločnejše ukrepanje proti davčnim utajam in izogibanju davkom. Komisar za gospodarstvo Paolo Gentiloni je napovedal nove pobude za boljšo davčno preglednost in izmenjavo informacij.