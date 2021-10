Zasebni delodajalci v ZDA septembra odprli neto 568.000 novih delovnih mest

Washington, 6. oktobra - Ameriški zasebni delodajalci so v septembru odprli 568.000 neto novih delovnih mest, poroča podjetje za obdelavo tovrstnih podatkov ADP. Podatki so presegli pričakovanja analitikov in so precej boljši od avgustovske statistike, ki jo je ADP popravil navzdol s 374.000 na 340.000 neto novih delovnih mest.