Upravno sodišče v primeru Slovenia Eco Resorta odpravilo odločbi o črni gradnji

Ljubljana, 6. oktobra - Upravno sodišče je odpravilo odločbi, da je turistično naselje Slovenia Eco resort v Godiču pri Kamniku črna gradnja. "Iz sodbe je jasno razbrati, da je šlo v konkretnem primeru za vrsto nepravilnosti, ki so se pogosto vrstila z namenom doseganja cilja, to pa je izvajanje pritiska in izsiljevanja," poudarja lastnik družbe Palmieri Matjaž Zorman.