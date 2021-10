Na matičnem odboru začetek obravnave novele zakona o organiziranosti in delu v policiji

Ljubljana, 6. oktobra - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na današnji seji začel obravnavo novele zakona o organiziranosti in delu v policiji. V razpravi so nekateri poslanci opozicije poudarili, da predlagana novela omogoča politično vmešavanje v delo policije. Sejo so sicer v nadaljevanju prekinili, nadaljevali jo bodo ob 19. uri.