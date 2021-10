Predsednik Evropske zveze novinarjev: V več državah EU poslabševanje medijske svobode, trend lahko ustavijo voditelji držav

Ljubljana, 6. oktobra - Predsednik Evropske zveze novinarjev Mogens Blicher Bjerregard je danes opozoril, da se medijska svoboda po več evropskih državah, tudi v Sloveniji, slabša. Tisti, ki lahko to zaustavijo, so vodje držav oz. premierji. Zato poziva EK in voditelje držav, naj zavzamejo stališče in pozovejo kolege k podpori svobode medijev in novinarjev.