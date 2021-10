Johnson na kongresu stranke obljubil spremembe v britanskem gospodarstvu

Manchester, 6. oktobra - Britanski premier Boris Johnson je danes v svojem nagovoru ob koncu kongresa britanske konservativne stranke v Manchestru obljubil korenite spremembe v britanskem gospodarstvu in dejal, da so med cilji predvsem višje plače, večja produktivnost, večja rast in nižji davki, poročajo tuje tiskovne agencije.