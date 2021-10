Balkovec: Pogovori o odnosu kratki, do konca kvalifikacij po štiri zmage

Ljubljana, 6. oktobra - Pred četrtkovim odhodom na Malto, kjer so temperature še bolj poletne, slovensko nogometno reprezentanco danes popoldne v drugačnih vremenskih razmerah v Kidričevem čaka še en trening za piljenje forme pred petkovim obračunom kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022 z Maltežani. Zmaga je nujna, pogovori o igri in odnosu pa so bili jedrnati.