V Kopru zadovoljni s turističnim obiskom

Koper, 10. oktobra - V koprskem zavodu za turizem so v prvih osmih mesecih letos zabeležili 70.400 prihodov turistov, ki so skupno ustvarili 212.500 nočitev. V destinaciji, ki se po novem ponaša z zlatim znakom Slovenia Green, so zlasti zadovoljni s poletno sezono, v kateri so presegli tako številke iz lanskega leta kot tudi iz "predkoronskega" leta 2019.