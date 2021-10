Hojs očitke o pretirani uporabi prisilnih sredstev označil za neutemeljene

Ljubljana, 6. oktobra - Očitki, da je bila uporaba prisilnih sredstev na torkovih protestih pretirana, so po besedah notranjega ministra Aleša Hojsa neutemeljeni. Minister je delo policije na protestih pohvalil. Po njegovih besedah policijska obravnava organizatorjev protestov poteka in verjame, da bodo tokrat postopki pripeljali do ustreznih zaključkov.