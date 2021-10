Izdelali trajnostno reciklirno svečo na tekoči vosek

Ljubljana, 6. oktobra - Družinsko podjetje Proizvodnja Košir je ustvarilo svečo na tekoči vosek, ki lahko povsem dogori in jo je mogoče v celoti reciklirati. Sveče se po uporabi ne zavrže, ampak le menja vložek, ki je iz reciklirne PET plastike, so sporočili iz podjetja, ki izpostavlja pomembnost zmanjšanja uporabe plastike in odpadnega materiala, ki nastane iz tega.