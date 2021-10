Predstavniki Evropske migracijske mreže o pripravljenosti EU na migracije

Ljubljana, 6. oktobra - Predstavniki Evropske migracijske mreže (EMN) so danes na rednem letnem srečanju razpravljali o pripravljenosti EU na prihodnje migracijske tokove. Direktorica direktorata za migracije pri ministrstvu za notranje zadeve Nataša Potočnik je ob tem opozorila na ustrezno uporabo zakonodaje in orodij, ki so že na voljo.