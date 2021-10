S projektom TOPPS k varovanju voda pri uporabi pesticidov

Ljubljana, 6. oktobra - V združenju GIZ fitofarmacije na podlagi različnih meritev podzemnih voda ugotavljajo, da v Sloveniji na povprečno dveh do treh merilnih mestih najdemo ostanke fitofarmacevtskih sredstev oz. pesticidov. Podobno je tudi stanje pri površinskih vodah. Zato so pripravili projekt TOPPS, s katerim so naslavljali vse pomembne vire onesnaževanja voda.