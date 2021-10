Nemški Zeleni in liberalci za nadaljevanje pogovorov z SPD

Berlin, 6. oktobra - Nemški Zeleni si želijo pogovore o morebitnem oblikovanju koalicije nadaljevati s socialdemokrati (SPD) in liberalci (FDP), je danes sporočila sopredsednica Zelenih Annalena Baerbock. Da so pripravljeni na tovrstne tristranske pogovore, so potrdili tudi v FDP.