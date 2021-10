Ljubljana, 6. oktobra - Novinarska konferenca predstavnikov opozicijskih strank, na kateri bodo spregovorili o včerajšnjih napadih policije na protestnike in mimoidoče ter predstavili vsebino sklica izredne seje glede kaosa v državi, politizaciji policije in prekomerni uporabe sile, bo danes ob 13.30 v medijskem središču državnega zbora, so sporočili iz stranke Levica.