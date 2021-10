Z nožem grozil zaposlenim na bencinskem servisu

Sežana, 6. oktobra - Policisti so ponoči obravnavali 56-letnika iz Sežane, ki je na bencinskem servisu Fernetiči-jug pod vplivom alkohola grozil zaposlenim, ker mu niso hoteli prodati alkoholnih pijač. Med drugim je potegnil večji nož in ga zapičil v tipkovnico. Kasneje so ga policisti neodzivnega izsledili v avtomobilu, od koder so ga prepeljali v bolnišnico.